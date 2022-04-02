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Песков оценил отношения Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь Песков назвал отношения Путина и Лукашенко уникальными

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальными отношения лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Его оценку цитирует РИА Новости.

Песков отметил, что оба главы государства всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, при этом порой очень жестко отстаивая на переговорах интересы своих стран, и признался, что иногда они говорят друг другу не совсем приятные вещи.

Также представитель Кремля счел, что Путин и Лукашенко понимают суть происходящего в странах и вокруг них «как никто другой». «Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», — заключил Песков.

Лукашенко 1 апреля в беседе с Путиным поддержал действия России на Украине. Также они обменялись поздравлениями в связи с Днем единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

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Антон Похиляк
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