Байден перепутал конституцию США с другим документом

Байден во время выступления запутался в строках конституции США

Американский президент Джо Байден перепутал начало конституции США с первой фразой другого документа — Декларации независимости, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства в штате Пенсильвания.

«"Мы, народ", — так начинается наша конституция… декларация», — сказал Байден. В США существует три основополагающих документа — Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах.

29 августа конгрессмены потребовали отставки Байдена за то, что он уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. На видео с мероприятия видно, как Байден молча и неподвижно сидит напротив Беннета, закрыв глаза и сложив руки на коленях.

На президентских выборах 2020 года экс-президент США Дональд Трамп часто троллил Байдена, называя его «спящим Джо».