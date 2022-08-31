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Байден перепутал конституцию США с другим документом

Байден во время выступления запутался в строках конституции США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден перепутал начало конституции США с первой фразой другого документа — Декларации независимости, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства в штате Пенсильвания.

«"Мы, народ", — так начинается наша конституция… декларация», — сказал Байден. В США существует три основополагающих документа — Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах.

29 августа конгрессмены потребовали отставки Байдена за то, что он уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. На видео с мероприятия видно, как Байден молча и неподвижно сидит напротив Беннета, закрыв глаза и сложив руки на коленях.

На президентских выборах 2020 года экс-президент США Дональд Трамп часто троллил Байдена, называя его «спящим Джо».

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Марина Совина
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