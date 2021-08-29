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Конгрессмены потребовали отставки Байдена за сон на переговорах с Израилем

Конгрессмены на своих страницах в Twitter потребовали отставки президента США Байдена
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Фото: Sarahbeth Maney / Globallookpress.com

Члены Конгресса критически высказались о видео, где президент США Джо Байден спит на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает издание Life.

На своих страницах в Twitter они не только осудили поведение президента, но и потребовали его отставки. «Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой», — написал один из них. «Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке», — возмутился другой.

Ранее репортер CNN Дэниел Дэйл заявил, что новости об уснувшем президенте США — «чушь». По его словам, Байден не только бодрствовал, но и «немедленно отвечал» собеседнику. На видео с пресс-конференции видно, как Байден молча и неподвижно сидит напротив Беннета, закрыв глаза и сложив руки на коленях.

На президентских выборах 2020 года, экс-президент США Дональд Трамп часто троллил Байдена, называя его «спящим Джо». В качестве одного из примеров он приводил интервью в то время еще кандидата от Демократической партии каналу DI. На нем Байден не мог проснуться даже несмотря на попытки журналистки его разбудить.

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