Стало известно о новых взрывах в граничащем с Украиной российском регионе

Baza: в Белгородской области продолжаются взрывы, виден столб дыма в районе Яковлево

В Белгородской области раздались новые взрывы. Очевидцы сообщают о столбе дыма в районе поселка Яковлево. Об этом 31 августа пишет Baza в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков заявил, что утро в Белгороде началось с нескольких взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительным данным, атака не повлекла за собой человеческих жертв и разрушений, отметил он.

23 августа в районе села Тимоново Белгородской области произошло другое ЧП — самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. По словам Гладкова, случилось это из-за жаркой погоды.

В регионе до 7 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Также запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты.

