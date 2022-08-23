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В граничащем с Украиной российском регионе произошло самовозгорание боеприпасов

Белгородский губернатор Гладков сообщил о самовозгорании боеприпасов около села Тимоново

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В граничащем с Украиной российском регионе — Белгородской области — произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил в своем Telegram-канале местный губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в районе села Тимоново. По словам политика, случилось это из-за жаркой погоды — сработал эффект линзы.

«Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна". Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты. Ситуацию держу на личном контроле, на месте работают оперативные службы», — написал Гладков.

18 августа сообщалось, что в Шебекинском городском округе области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли много противопехотных мин «Лепесток».

В регионе до 7 сентября действует высокий уровень террористической угрозы.

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Евгения Куликова
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