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Неизвестный украл саблю казака в «Корчме Тараса Бульбы» в Москве

Mash: неизвестный украл саблю казака в заведении «Корчма Тараса Бульбы» в Москве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Неизвестный преступник украл саблю казака в «Корчме Тараса Бульбы» в Москве: он незаметно вынес предмет из заведения, а уже снаружи случайно встретившимся полицейским сказал, что это подарок от антиквара. Преступник на данный момент в розыске. Об этом в среду, 31 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в заведении сети на Добрынинский улице. Неизвестный мужчина зашел в заведение, прошел на второй этаж. В момент, когда никого не было рядом, фигурант снял с декоративного стенда саблю и ушел с ней. Mash полагает, что на улице мужчину с саблей остановили полицейские, но он сказал, что просто несет подарок от знакомого антиквара.

Заведение «Корчма Тараса Бульбы» оценило ущерб в 50 тысяч рублей.

До этого ФСБ показала видео с готовившими взрыв нефтепровода диверсантами: на кадрах показана машина сторонников Тесака, их тела и оружие в руках. Предполагается, что преступление готовили выходцы из созданного националистом Максимом Марцинкевичем «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, и украинец Юрий Ионов 1988 года рождения.

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Леонид Микуляк
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