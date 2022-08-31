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Болгарский министр рассказал о переговорах с «Газпромом»

Глава Минэнерго Болгарии Христов выразил надежду на положительные переговоры с «Газпромом»

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министр энергетики Болгарии Росен Христов рассказал о переговорах с российским «Газпромом» о возобновлении поставок газа. Его слова передает телеканал БНТ.

Христов выразил надежду на положительный результат переговоров с российской компанией. «Это чрезвычайно сложные переговоры, речь идет не только о поставках газа, но и об условиях оплаты в рамках европейских ограничений», — пояснил он, добавив, что они идут чрезвычайно интенсивно.

По словам главы Минэнерго, у страны нет физической невозможности выбрать все объемы по контракту с «Газпромом» в течение этого года.

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Марина Совина
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