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Экономика

Болгария отказалась обсуждать новый договор по газу с «Газпромом»

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

Фото: Правительство Болгарии

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказалась обсуждать новый договор по газу с российским «Газпромом». Его слова приводятся на сайте правительства республики.

Вице-премьер четко заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспорт», а только говорит о получении объемов в рамках действующего контракта

Правительство Болгарии

Алексиев заявил на встрече с главой дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен, что техническое правительство не будет заниматься вопросами газовых соглашений.

Закупки газа в долгосрочном периоде

Вице-премьер Болгарии отметил, что представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом Софии к обеспечению поставок в краткосрочный и долгосрочный период.

Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством

Правительство Болгарии

Болгария также подтвердила интерес к участию в механизме совместных закупок энергоносителей, создание которого запланировано в рамках Энергетической платформы Европейского союза.

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Болгария готова возобновить переговоры, но без заключения нового контракта

Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом», но без заключения нового контракта, сообщил 26 августа министр энергетики страны Росен Христов.

Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к обсуждению, и попросили их возобновить контракт

Росен Христовминистр энергетики Болгарии

Христов отметил, что активных переговоров в настоящее время не ведется. Болгарская сторона ожидает ответа до понедельника. София предлагает продлить на 2023 передачу оставшихся по соглашению объемов.

Возобновление поставок газа министр энергетики допустил еще в первой половине августа.

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Ситуация с поставками в Болгарию

Болгария перестала получать российский газ с 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.

В конце июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставки российского газа в Болгарию будут возобновлены в том случае, если оплата будет производиться по отвечающей требованиям «Газпрома» схеме.

9 августа директор болгарской компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов признался, что несерьезно отнесся к официальному письму «Газпром экспорта» об оплате российского газа в рублях.

Болгарию ожидает газовый кризис: предполагается, что цены на топливо в августе резко вырастут, заявил председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийск. По его словам, сейчас страна испытывает 40-процентный дефицит газа к началу отопительного сезона.

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Марина Совина
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