Возобновление поставок газа из России в Болгарию стало возможным

В Болгарии заявили о продолжении переговоров с «Газпромом» насчет возобновления поставок

Крупнейший поставщик газа в Болгарии «Булгаргаз» не исключает возобновление поставок топлива из России в страну, заявил председатель совета директоров компании Иван Топчийски в интервью телеканалу NOVA.

Менеджер рассказал, что «Булгаргаз» не перестает обсуждать с «Газпромом» возможность возвращения прокачки газа. «Несмотря на то, что в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть», — отметил он.

Топчийски объяснил, что российский поставщик может передумать и изменить условия прекращения поставок, поскольку между Россией и Болгарией был заключен контракт, действующий до конца 2022 года. По его словам, компания не будет прекращать общение с «Газпромом», пока есть гарантии, что в случае изменений для «Булгаргаза» не возникнет рисков.

Представитель компании признал, что Болгария столкнулась с газовым кризисом, а цены на топливо в августе должны подняться на 60 процентов. Топчийски добавил, что сейчас стране не хватает около 40 процентов газа к началу отопительного сезона. При этом отсутствует возможность увеличить поставки за счет сжиженного природного газа (СПГ) и газа из Азербайджана в краткосрочной перспективе.

Поставки российского газа в Болгарию прекратились в апреле, после того как страна отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты. В Софии посчитали, что такое требование нарушает условия соглашения. В конце июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставки российского газа в Болгарию будут возобновлены в том случае, если оплата будет производиться по отвечающей требованиям «Газпрома» схеме.