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В Болгарии посчитали шуткой письмо «Газпрома» об оплате за газ в рублях

В «Булгаргазе» посчитали шуткой письмо «Газпром экспорта» об оплате газа из РФ в рублях

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Директор болгарской компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов посчитал шуткой официальное письмо «Газпром экспорт» об оплате российского газа в рублях, передает ТАСС его слова.

«До последнего верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него в долларах 26 апреля. Думали, что все это шутка», — отметил он.

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Также Йоцов выразил сомнение в возможности дополнительных поставок азербайджанского газа в ближайшее время, поскольку введение в эксплуатацию газопровода может быть отложено до октября или на более длительный срок из-за недоделок и проблем с его сертификацией.

Болгария столкнулась с газовым кризисом, цены на топливо в августе должны подняться на 60 процентов. Поставки российского газа в страну прекратились в апреле, после того как Болгария отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты.

В августе стало известно, что «Булгаргаз» не исключает возобновление поставок топлива из России. Компания не перестает обсуждать с «Газпромом» возможность возвращения прокачки газа.

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Платон Щукин
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