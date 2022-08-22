В Болгарии приготовились возобновить поставки газа из России

В Минэнерго Болгарии заявили о необходимости переговоров о газе с Россией и Азербайджаном

Болгария будет вынуждена провести переговоры с российским «Газпромом» о возобновлении поставок газа в страну, заявил министр энергетики республики Росен Христов. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник объяснил, что вернуться к обсуждению необходимо, поскольку болгарский бизнес и профсоюзы не справляются с высокими ценами на топливо. Христов отметил, что страна готова договориться о поставках газа в рамках действующего договора, однако это будет нелегко.

Министр добавил, что Болгария будет вести переговоры о дополнительных объемах топлива с экспортерами Азербайджана. Республика намерена добиться увеличения поставок и согласовать подходящую цену. «Отныне мы сосредоточим наши усилия на подписании среднесрочных контрактов, чтобы обеспечить систематические поставки трубопроводного газа по конкурентоспособным ценам», — цитирует его «Интерфакс». При этом, по его словам, в настоящий момент страну беспокоят не столько объемы поставляемого газа, сколько его стоимость, а также «тенденция рынка к систематическому повышению цен».

Болгария стремится обеспечить топливом внутренние потребности на 120,130 и 150 процентов, рассказал Христов. Таким образом можно будет повысить энергетическую безопасность страны и избежать рисков, связанных с геополитическим кризисом.

В начале августа о тяжелой ситуации Болгарии рассказал председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски. Он признал, что страна столкнулась с газовым кризисом, а цены на топливо в августе должны подняться на 60 процентов. Топчийски добавил, что сейчас стране не хватает около 40 процентов газа к началу отопительного сезона. В настоящее время ее газовые хранилища заполнены на 57,5 процента, свидетельствуют официальные данные.

Республика перестала получать российский газ с 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения. В конце июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставки российского газа в Болгарию будут возобновлены в том случае, если оплата будет производиться по отвечающей требованиям «Газпрома» схеме.