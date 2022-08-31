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Мужчина пошел изменять жене с проституткой в медовый месяц и угодил в полицию

Американец сбежал от жены в отеле на встречу с проституткой и попал в полицейскую облаву

Фото: Shutterstock

Американский турист, приехавший с женой в отель проводить медовый месяц, решил изменить ей и случайно нарвался на агента полиции, который работал под прикрытием. Об этом пишет True Crime Daily.

Об истории стало известно на пресс-конференции шерифа округа Хиллсборо (штат Флорида). Сообщалось, что 34-летний Пол Туровский (Paul Turovsky), женившийся 15 июля 2022 года, приехал с новоиспеченной женой в отель города Тампа. Когда супруга уснула, мужчина откликнулся в интернете на объявление секс-услуг и сбежал на встречу к проститутке.

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Когда Туровский пришел в назначенный отель, он угодил в полицейскую облаву. Правоохранительные органы с апреля проводили широкомасштабную операцию под прикрытием, нацеленную на тех, кто «намеревается приобрести незаконные услуги проституток, некоторые из которых являются несовершеннолетними».

Ранее в марте 2021 года эмират Дубай, который считается любимым арабским курортом среди россиян, назвали столицей секс-туризма из-за выросшего числа проституток. Считается, что на имидж города сильно повлияли развитые сферы услуг, а также разрешение на употребление алкоголя в отелях, барах и ночных клубах.

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Дарья Рыбак
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