86-летний приверженец здорового образа жизни впервые попробовал чизбургер

В Великобритании пенсионер Майкл Миллер впервые попробовал чизбургер в 86 лет

86-летний пенсионер из Великобритании впервые попробовал чизбургер и поделился своими впечатлениями. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дедушка 15 внуков Майкл Миллер из города Йатли, графство Хэмпшир, с юности был приверженцем здорового образа жизни и часто рассказывал родным о преимуществах сбалансированного рациона. По этой причине блюда из «Макдоналдса» не входили в меню Миллера, и он никогда даже не пробовал ничего из популярного фастфуд-ресторана.

За здоровое питание британца во многом отвечала его жена, которая всегда готовила ему. Однажды она ушла в гости к сестре, и Миллер остался дома один. Не желая готовить самостоятельно, он принял приглашение дочери и внучек погулять и что-нибудь перекусить.

Дочь Миллера, 44-летняя Шарлотта, призналась, что она предложила отцу отправиться в «Макдоналдс». Выяснилось, что мужчина давно мечтал попробовать чизбургер. Когда британец впервые откусил бургер, его дочь и внучки замерли в ожидании его вердикта. «Мне нравится. Это просто чертовски великолепно», — заключил он.

Британец признался, что не любил фастфуд, потому что никогда не ел его. Он привык питаться здоровой домашней едой и не искал альтернативы. Однако, попробовав чизбургер, он решил, что хочет протестировать и другие позиции из меню.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон нашла пятилетний чизбургер из «Макдоналдса», ужаснулась и поклялась отказаться от фастфуда. Ее смутило то, что бургер выглядел точь-в-точь так же, как в день покупки.