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США уличили Китай в попытке закрепить изменение статус-кво по Тайваню

Белый дом указал на попытку Китая закрепить изменение статус-кво по Тайваню
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Ann Wang / Reuters

Власти Китая предпринимают явную попытку закрепить изменение статус-кво по ситуации вокруг Тайваня. В этом уличил Пекин координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Политик указал, что действия властей КНР перед визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, во время ее визита и после него являются подтверждением попытки Пекина на постоянной основе изменить ситуацию на острове.

При этом Кирби отказался называть провокационными заявления Тайбэя о возможных ударах по китайским беспилотникам. «Я думаю, что обеспокоенность, которую выражают лидеры Тайваня, можно понять, учитывая агрессивные, напористые и направленные на принуждение, а также, честно говоря, излишние действия, которые продолжает предпринимать КНР», — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США следует прекратить официальные обмены с Тайванем в любой форме и под любым названием и соблюдать принцип одного Китая. Он отметил, что «тайваньский вопрос всегда был наиболее важной и непростой темой» в отношениях между США и КНР.

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Виктория Кондратьева
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