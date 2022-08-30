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Китай призвал США прекратить посылать неверные сигналы «сепаратистам Тайваня»

В МИД КНР призвали прекратить посылать неверные сигналы «тайваньским сепаратистским силам»

Фото: Taiwan Presidential Office / Reuters

США следует прекратить официальные обмены с Тайванем в любой форме и под любым названием и соблюдать принцип «одного Китая». Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

«Мы призываем соответствующих американских политиков придерживаться принципа одного Китая, трех совместных китайско-американских коммюнике и (…) перестать посылать неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня"», — сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать визит на остров губернатора штата Аризона Дага Дьюси.

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По словам пресс-секретаря, Пекин продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что «тайваньский вопрос всегда был наиболее важной и непростой темой» в отношениях между США и КНР.

«Мы не будем колебаться в противодействии (…) сепаратистской деятельности и внешнему вмешательству», — заключил Лю.

Ранее Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню и остановить контакты с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе. Требование прозвучало в ответ на решение президента США Джо Байдена попросить Конгресс одобрить продажу оружия острову на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая противокорабельные ракеты.

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Анжелика Бережная
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