Очевидцы приняли заползшую на женщину кобру за дух ее сына

Asianet: в Индии кобра заползла на спавшую на раскладушке женщину и провела на ней час

Жители деревни Маллабад в индийском штате Карнатака приняли за дух умершего сына кобру, которая заползла на спавшую женщину и провела на ней час. На видео произошедшего обратило внимание Asianet.

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал сделанную очевидцами запись, на которой видно, как женщина по имени Бхагамма Ханаманта спит в раскладном шезлонге после работы в поле. На спящую индианку заползает огромная кобра и устраивается у нее на спине. «Как реагировать, когда случается такое?» — написал Нанда в подписи к посту.

Рептилия с открытым капюшоном более часа просидела на талии женщины. Через какое-то время Ханаманта заметила змею и начала молиться. Вокруг начали собираться люди, привлеченные необычным зрелищем. Некоторые из них снимали произошедшее на мобильные телефоны. В конце концов кобра испугалась людей, замерла на какое-то время, а потом уползла, не причинив вреда женщине.

Местные жители рассказали, что сын индианки умер год назад и похоронен на той же ферме. Они предположили, что это он принял форму змеи и пришел навестить мать.

Больше всего пользователей соцсетей, посмотревших ролик, удивило спокойствие женщины. Некоторые из них предположили, как бы они отреагировали, оказавшись в подобной ситуации. «Я бы спросил змею, не хочет ли она перекусить», — пошутил один из них. «Я бы никак не отреагировал, потому что сразу умер бы от сердечного приступа», — заявил другой.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина обнаружил кобру-альбиноса у себя дома и вызвал змеелова. Специалист изловил рептилию и передал ее представителям департамента лесного хозяйства.