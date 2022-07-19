Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина обнаружил дома редчайшую кобру-альбиноса

Daijiworld: кобра-альбинос забралась в дом жителя Индии

Фото: Daijiworld

В Индии мужчина обнаружил Кобру-альбиноса у себя дома. Об этом пишет Daijiworld.

Редчайшая змея забралась в кучу дров в доме жителя города Шимога, штат Карнатака. Строение расположено позади многопрофильной больницы Сахьядри Нараяны на окраине города.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Хозяин дома незамедлительно доложил о находке змеелову. Специалист изловил рептилию и передал ее представителям Департамента лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что редчайший медоед-альбинос впервые попал в фотоловушку в заповеднике Де Хооп в Западно-Капской провинции ЮАР. Фото животного удалось сделать во время исследования наличия хищников, которые могут представлять угрозу для создания новой колонии пингвинов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»
Минобороны заявило о перехвате четырех украинских ракет «Точка-У»
Названо условие выплаты проиндексированной пенсии работающим россиянам
Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке
Мужчина обнаружил дома редчайшую кобру-альбиноса
Фэшн-эксперт Владислав Лисовец высказался об альтернативе H&M
Украина пообещала потопить Черноморский флот РФ западным оружием и занять Крым
Россиянкам назвали визуально стройнящие модели купальников
Москвичам разонравился один тип жилья
Российская отрасль попросила отказаться от новых штрафов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.