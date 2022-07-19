Мужчина обнаружил дома редчайшую кобру-альбиноса

Daijiworld: кобра-альбинос забралась в дом жителя Индии

В Индии мужчина обнаружил Кобру-альбиноса у себя дома. Об этом пишет Daijiworld.

Редчайшая змея забралась в кучу дров в доме жителя города Шимога, штат Карнатака. Строение расположено позади многопрофильной больницы Сахьядри Нараяны на окраине города.

Хозяин дома незамедлительно доложил о находке змеелову. Специалист изловил рептилию и передал ее представителям Департамента лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что редчайший медоед-альбинос впервые попал в фотоловушку в заповеднике Де Хооп в Западно-Капской провинции ЮАР. Фото животного удалось сделать во время исследования наличия хищников, которые могут представлять угрозу для создания новой колонии пингвинов.

