Редчайшего медоеда-альбиноса впервые удалось сфотографировать

Редчайший медоед-альбинос впервые попал в фотоловушку в заповеднике Де Хооп в Западно-Капской провинции ЮАР. Фото животного опубликовало издание Earth Touch News.

Специалисты из южноафриканских подразделений природоохранных организаций BirdLife и Panthera Corporation проводили исследование, чтобы оценить наличие хищников, которые могут представлять угрозу для создания новой колонии пингвинов. На изображениях, сделанных одной из установленных ими фотоловушек, ученые обнаружили белого медоеда.

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До этого было всего одно сообщение о медоеде с альбинизмом, однако его впервые удалось сфотографировать. Кроме того, впервые информация об этом отклонении у животного зарегистрирована в научной литературе. Альбиносы часто страдают от расстройств зрения и повышенной чувствительности к солнцу. У белого медоеда могут быть трудности с маскировкой, из-за чего животному сложнее преследовать добычу.

Обычно медоеды имеют черные морды и лапы, а их спины и головы покрыты толстым серебристо-белым мехом. Белый представитель этого семейства, предположительно, страдает от альбинизма. Альбинизм — редкая мутация, при которой у животных полностью или почти полностью отсутствует пигмент меланин. Проявляется отсутствием типичной для вида окраски кожи, волос, шерсти, а также радужной и пигментной оболочек глаз.

Случаи нападения медоедов на пингвинов неизвестны, поэтому маловероятно, что белый медоед будет представлять значительную угрозу для новой колонии. Ученые в большей степени намеревались исследовать такие виды, как леопарды или каракалы, которые известны негативным воздействием на популяции пингвинов.

Медоеды — небольшие хищники длиной от 55 до 77 сантиметров. Они бесстрашно нападают на животных, которые крупнее их самих, и почти не имеют естественных врагов. Толстую шкуру медоедов трудно прокусить, а в случае опасности они, подобно скунсам, испускают зловонный запах.

Ранее работники южноафриканского национального парка Крюгера стали свидетелями противостояния медоеда и прайда голодных львов. Маленький зверь дал хищникам отпор: он издал угрожающие хрипящие звуки и отпугнул своих противников.