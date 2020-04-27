Медоед противостоял прайду голодных львов и попал на видео

Работники южноафриканского национального парка Крюгера стали свидетелями противостояния медоеда и прайда голодных львов. Видео, снятое очевидцами, опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На кадрах видно, как многочисленный львиный прайд пытается побороть медоеда. Однако маленький зверь дает хищникам отпор: он издает угрожающие хрипящие звуки и отпугивает своих противников. Львы продолжают погоню за жертвой, но соблюдают безопасную дистанцию.

На последних секундах ролика животные убегают за деревья и исчезают из поля зрения. Судьба медоеда остается неизвестной.

Львиный прайд может охотиться на участках, площадь которых составляет десятки квадратных километров. Защита этой территории — одна из основных функций самцов. Охотой, как правило, занимаются самки, а самцы подключаются к ней лишь изредка — например, когда нужно убить особенно сильную жертву.

Медоеды — небольшие хищники длиной от 55 до 77 сантиметров. Они бесстрашно нападают на животных, которые крупнее их самих, и почти не имеют естественных врагов. Толстую шкуру медоедов трудно прокусить, а в случае опасности они, подобно скунсам, испускают зловонный запах.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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