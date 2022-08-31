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В России появятся новые бренды компьютеров

«Коммерсантъ»: в России появятся новые бренды компьютеров Machenike

Фото: Pixabay

На розничном рынке в России скоро появится китайские производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии Machenike. Поставлять устройства нового бренда будут российские дистрибуторы OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан», пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал источник издания, на российском розничном рынке появится новый производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии из Китая Machenike. Вендор уже договорился о поставках с крупными дистрибуторами России, среди которых OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан».

«Это крайне перспективный бренд, который, по нашей оценке, в Китае занимает порядка 20 процента рынка игровых устройств»,— рассказали в «Марвел-Дистрибуции», подтвердив, что планируют поставлять ноутбуки, игровые ПК, мониторы и периферию Machenike.

Ранее в августе специалисты сервисных центров (СЦ) столкнулись с нехваткой запчастей для компьютеров. По словам представителя СЦ, наиболее серьезные проблемы наблюдаются с запчастями для ноутбуков HP и Dell — производители компьютеров одними из первых покинули российский рынок.

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Марина Совина
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