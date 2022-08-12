В России возник дефицит запчастей к ноутбукам

Гендиректор RSS Касаткин сообщил о нехватке в России запчастей для ноутбуков

Специалисты сервисных центров (СЦ) столкнулись с нехваткой запчастей для компьютеров. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В разговоре с журналистами генеральный директор сети СЦ RSS Сергей Касаткин заметил, что в России возник дефицит комплектующих для ноутбуков. «Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру — материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц», — уточнил он.

По словам представителя СЦ, наиболее серьезные проблемы наблюдаются с запчастями для ноутбуков HP и Dell — производители компьютеров одними из первых покинули российский рынок. В случае моделей других брендов дефицит вызван нарушением логистической цепочки и имеет меньший масштаб.

Касаткин подчеркнул, что с запчастями параллельный импорт не помогает, так как поставщики опасаются вторичных санкций.

Ранее стало известно, что компания Apple продолжила завозить свои гаджеты в Россию, несмотря на официальный уход с местного рынка. Однако ввозимые девайсы предназначены для сервисных центров.

В начале июля представители авторизованных СЦ Samsung и Huawei заявили, что в России возник дефицит запчастей для смартфонов этих брендов. Специалисты связали это с прекращением поставок оборудования указанных компаний на российский рынок.