В России возник дефицит запчастей к Samsung и Huawei

«Известия»: в России возник дефицит аккумуляторов для смартфонов Samsung и Huawei

В России возник дефицит запчастей для смартфонов Samsung и Huawei. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авторизованные сервисные центры (АСЦ) этих компаний.

Главная проблема заключается в нехватке аккумуляторов и экранов. На сегодняшний день для Huawei в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, а в случае с Samsung в одних АСЦ есть аккумуляторы, однако нет экранов, в других ровно наоборот. Срок ожидания деталей составляет неделю, и он не окончательный.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, в настоящее время у редких производителей смартфонов есть полный набор комплектующих. Он напомнил, что Samsung и Huawei больше официально не поставляются в Россию.

«Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — сказал он. Эксперт считает, что раньше осени ситуация с комплектующими для смартфонов не наладится.

Ранее в авторизованных сервисных центрах Apple предупредили, что в России не хватает запасных частей для iPhone, необходимых для ремонта гаджетов. Как рассказали в АСЦ, в первую очередь наблюдается дефицит экранов и аккумуляторов.