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Россиян предупредили о дефиците запчастей для iPhone

«Известия»: сервисные центры Apple предупредили о дефиците запасных частей для iPhone

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple предупредили, что в России не хватает запасных частей для iPhone, необходимых для ремонта гаджетов. Об этом в среду, 22 июня, пишут «Известия».

Как рассказали в АСЦ, в первую очередь наблюдается дефицит экранов и аккумуляторов. Так, в «НБ Сервисе» сказали, что сейчас в наличии аккумуляторов на прошлогодний флагман iPhone 12 Pro Max нет, а срок замены может составить в среднем от трех до пяти рабочих дней с учетом доставки. Представитель компании пояснил, что раньше заменить аккумулятор можно было в день обращения, теперь же процесс заметно усложнился, поскольку нарушена логистика.

В сервисном центре Re:Store изданию сказали, что аккумуляторов в наличии нет. Для ремонта нужно будет оставить айфон и ждать пять-семь рабочих дней, однако этот срок неокончательный. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что сейчас сервисные центры зачастую отказывают в ремонте, поскольку закончились экраны на определенные модели, а также другие компоненты.

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На наличие проблемы указал и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, сейчас обслужить iPhone весьма затруднительно, поскольку компоненты для них действительно закончились и пользователям приходится очень долго ждать, чтобы заменить деталь. Он полагает, что в ближайшие два месяца проблема будет сохраняться.

При этом в России уже начали продавать iPhone 13, ввезенные по параллельному импорту, однако, как заявили в службе технической поддержки Apple, гарантия вендора на эти гаджеты не распространяется. Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев подтвердил, что зарубежные производители действительно могут отказаться принимать претензии к товарам, ввезенным в страну без их разрешения, но российских ритейлеров от обязанностей перед потребителями это не освобождает. Поэтому потребитель может требовать замену товара или возврат уплаченной суммы. Представители ритейлеров заверили издание, что выполняют все гарантийные обязательства в полном объеме.

Ранее сообщалось, что популярный смартфон Apple, выпущенный в 2020 году, рекордно подешевел. Как следует из каталога медиа, стоимость премиального iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт снизилась до 80 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен минимум в 100 тысяч рублей. Сразу после анонса новой линейки iPhone 13, Apple заявила, что прекращает производство модели iPhone 12 Pro — это значит, что магазины сейчас распродают остатки, которые в скором времени могут закончиться», — объяснили удешевление авторы.

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Марина Совина
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