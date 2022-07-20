Apple продолжила поставлять гаджеты в Россию

«Известия»: в сервисных центрах заявили, что Apple не прекращала завозить гаджеты в Россию

Американская компания Apple продолжила завозить свои гаджеты в Россию, несмотря на официальный уход с местного рынка. Об этом сообщают «Известия».

О том, что Apple не прекращала поставки своих устройств на российский рынок, рассказал близкий к компании источник. Также о ввозе новых девайсов в Россию сообщил собеседник издания в организации, которая сотрудничает с производителями электроники. Ввоз техники подтвердили и источники в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple. Официально американский IT-гигант не завозит свою продукцию в Россию — производитель объявил об ограничении поставок в марте.

Информированный источник сообщил «Известиям», что Apple ежемесячно ввозит электронику в страну. Однако девайсы, скорее всего, не попадают на прилавки магазинов — устройства предназначены для замены гаджетов по гарантии, ремонт которых невозможно осуществить в России. Как правило, подобные аппараты оформлены по программе расширенной поддержки AppleCare+.

В АСЦ Москвы подтвердили, что замена поврежденных устройств на новые возможна. Так, в фирме «Би2Икс» заявили, что могут предоставить новый iPhone 13 Pro в случае, если отремонтировать его в течение недели будет нельзя. Однако из-за отсутствия девайсов на складе процесс замены может растянуться на срок до 45 дней. В «НБ Сервис» подтвердили, что подобным образом могут заменить сломанный iPad.

Также журналисты выяснили, что дочерняя фирма Apple в России — «Эппл Рус» — продолжает работу. Во второй половине марта компания зарегистрировала в Росаккредитации декларацию соответствия на iPad, компьютеры Mac и iPhone. В Федеральной таможенной службе не смогли подтвердить информацию о ввозе продукции, так как подобные данные не подлежат разглашению.

19 июля Федеральная антимонопольная служба признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства в России и пообещала компании оборотный штраф. В заявлении ведомства говорится, что корпорация злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.