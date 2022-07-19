Apple пообещали штраф в России

ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства в России и пообещала компании оборотный штраф, сообщается на сайте ведомства.

«Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», — говорится в сообщении ФАС. Речь идет о корпоративном руководстве магазина приложений App Store для разработчиков.

Он, в частности, запрещает разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store или использовать альтернативные способы оплаты.

Разработчики обязаны удалять из приложений ссылки на собственные сайты, а также не имеют права оформлять приложения так, чтобы форма регистрации вела на сторонние ресурсы. Таким образом, по мнению ФАС, Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Дело было возбуждено ФАС в октябре прошлого года. По итогам его рассмотрения Apple грозит оборотный штраф, однако его размер будет определен позднее.