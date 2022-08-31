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Граничащим с Россией странам ЕС захотели оставить контроль над въездом туристов

Глава МИД Португалии: ЕС может позволить ряду стран самим регулировать въезд россиян

Фото: Mandoga Media / Globallookpress.com

Евросоюз может разрешить граничащим с Россией европейским странам самостоятельно осуществлять контроль над въездом российских граждан. Об этом заявил глава МИД Португалии Жуау Гомеш Кравиньу, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Португалии сообщил, что по итогам встречи глав МИД стран ЕС была выдвинута инициатива позволить ряду государств, которые имеют с Россией сухопутную границу, самим регулировать поток россиян в Европу. По его словам, в настоящее время ведется «серьезная техническая работа» по изучению таких мер.

Политик добавил, что решение европейских стран о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией повлечет за собой более жесткое «сито» по проверке документов, которому подвергнется каждый россиянин, захотевший попасть в Европу.

31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз принял решение приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Отмечалось, что это будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Так, заявителям на шенген придется собирать больше документов, кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи заявки вырастет с 35 до 80 евро.

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Дарья Рыбак
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Граничащим с Россией странам ЕС захотели оставить контроль над въездом туристов
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