Украина присоединится к конвенциям о торговле и транзите с европейскими странами

Зеленский: Украина присоединится к конвенциям о торговле и транзите со странами Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна присоединится к конвенциям об упрощении формальностей в торговле товарами и о процедуре общего транзита с европейскими странами. Соответствующие бумаги он подписал во вторник, 30 августа, сообщает ТАСС.

«Сегодня Верховная рада поработала достаточно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов, ратифицировала документы, приближающие нас к Европейскому союзу. Только что я подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре общего транзита», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что данная инициатива фактически является реализацией таможенного «безвизового» режима с государствами Европы.

Ранее Зеленский провел беседу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Пполитики провели непротокольный разговор вокруг ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Кроме того, лидеры обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), «ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности».