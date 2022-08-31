Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина присоединится к конвенциям о торговле и транзите с европейскими странами

Зеленский: Украина присоединится к конвенциям о торговле и транзите со странами Европы

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна присоединится к конвенциям об упрощении формальностей в торговле товарами и о процедуре общего транзита с европейскими странами. Соответствующие бумаги он подписал во вторник, 30 августа, сообщает ТАСС.

«Сегодня Верховная рада поработала достаточно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов, ратифицировала документы, приближающие нас к Европейскому союзу. Только что я подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре общего транзита», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что данная инициатива фактически является реализацией таможенного «безвизового» режима с государствами Европы.

Ранее Зеленский провел беседу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Пполитики провели непротокольный разговор вокруг ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Кроме того, лидеры обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), «ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
В Госдуме высказались о смерти Горбачева
Махачев ответил на обвинения Оливейры в нежелании драться в Бразилии
Путин отреагировал на смерть Горбачева
Стало известно о приостановке поставок российского газа французской Engie
В Германии решили исключить «халявщиков» из программы компенсаций на газ
Самый старый в мире дом на колесах продадут на аукционе
Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления»
Украина присоединится к конвенциям о торговле и транзите с европейскими странами
В Госдуме высказались о действиях Горбачева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.