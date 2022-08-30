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Зеленский обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС с Макроном

Президент Украины Зеленский обсудил миссию МАГАТЭ и ЗАЭС с лидером Франции Макроном

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

В ночь на вторник политики провели непротокольный разговор вокруг ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Кроме того, лидеры обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), «ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности».

Пресс-секретарь также отметил, что во второй половине дня Зеленский может встретиться с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Никифоров сказал, что время их встречи будет зависеть от того, когда миссия решит направиться на атомную станцию.

Ранее стало известно, что группа экспертов в составе миссии МАГАТЭ прибыла в Киев. Уточняется, что инспекция группы на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.

28 августа Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, где находится станция. В результате обстрела пострадали семь человек. Власти города назвали атаку украинских военных провокацией, направленной на срыв приезда МАГАТЭ.

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Алевтина Запольская
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