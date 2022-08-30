Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

CNN заявил о прибытии в Киев миссии МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси

Группа экспертов в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. В состав группы вошло 14 экспертов из нейтральных государств.

Ранее грядущий визит специалистов МАГАТЭ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат выразила надежду на то, что выводы миссии МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски.