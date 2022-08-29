Захарова прокомментировала грядущий визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Захарова выразила надежду, что выводы МАГАТЭ по ЗАЭС будут лишены политической окраски

Москва надеется, что выводы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», ее цитирует ТАСС.

Она также подтвердила заявления о скором начале инспекции на ЗАЭС под руководством гендиректора международной организации Рафаэля Гросси. «Ожидается, [что] вскоре, в течение ближайших дней, [миссия] прибудет на объект», — заявила дипломат.

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы украинского правительства написали, что инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.