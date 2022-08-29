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Захарова прокомментировала грядущий визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Захарова выразила надежду, что выводы МАГАТЭ по ЗАЭС будут лишены политической окраски

Фото: Dean Calma / IAEA / Handout / Reuters

Москва надеется, что выводы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», ее цитирует ТАСС.

Она также подтвердила заявления о скором начале инспекции на ЗАЭС под руководством гендиректора международной организации Рафаэля Гросси. «Ожидается, [что] вскоре, в течение ближайших дней, [миссия] прибудет на объект», — заявила дипломат.

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы украинского правительства написали, что инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.

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Николай Чигасов
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