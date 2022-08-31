Politico: президент Зеленский не захватит Крым из-за сопротивления политике дерусификации

Если бы у Киева получилось захватить Крым военным путем и начать там дерусификацию, то администрация президента Украины Владимира Зеленского встретила бы сопротивление местных жителей. Об этом написал обозреватель Джейми Деттмер в материале для Politico.

Деттмер прокомментировал заявление Зеленского о захвате Крыма и увидел в нем ошибку. по мнению журналиста, украинский лидер не захватит полуостров из-за сопротивления политике дерусификации. Он напомнил, что после начала спецоперации на Украине избавляются от топонимов русского происхождения и демонтируют памятники в честь советских и российских деятелей.

Кроме того, Киев исключил русский язык и литературу из школьной программы. В минувшем июне Верховная Рада поддержала инициативу о запрете ввоза и распространения в стране российских книг и издательской продукции.

«В своей речи на День Независимости на прошлой неделе Зеленский пообещал, что украинская армия возьмет Крым. Но если этот день наступит, как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65 процентов населения составляют русские?» — задумался журналист.