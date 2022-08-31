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Майли Сайрус продала дом в США

Певица Майли Сайрус продала дом в штате Теннеси за 14,5 миллиона долларов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Майли Сайрус продала дом в стиле ранчо, находящийся в США в штате Теннеси. Об этом сообщает Dirt.

Сделка стала одной из самых дорогих в районе города Нэшвилл в 2022 году и составила 1,45 миллиона долларов (около 873,2 миллиона рублей). Сайрус приобрела дом 2014 года постройки на участке площадью в 13,5 гектара пять лет назад за 5,8 миллиона долларов. Риелторы отметили, что с того момента стоимость дома увеличилась на 150 процентов, при этом им не удалось увидеть значительных изменений во внешнем виде постройки или участка.

В доме площадью 638,1 квадратных метра есть пять спален и четыре ванных комнаты, а также кухня, столовая и гостиная с камином. Интерьер выполнен преимущественно в светлых тонах, многие предметы в нем сделаны из дерева. Отдохнуть на свежем воздухе можно на крытой веранде с камином или на террасе.

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На участке расположено отдельно стоящее здание, похожее на амбар, которое можно трансформировать в студию звукозаписи, гостевой дом или место для проведения вечеринок, а также бассейн и лужайка для гольфа. Поместье считают уединенным — большая часть собственности покрыта густым лесом, а ближайший соседский дом находится достаточно далеко.

В апреле в американском штате Пенсильвания продали дом детства певицы Тейлор Свифт. В феврале 2022 года его выставили на продажу за 1,1 миллиона долларов, однако позже снизили цену до миллиона долларов.

Полина Кислицына
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