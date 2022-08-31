Названы дата и место прощания с Горбачевым
Журналист Венедиктов сообщил, что прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября
Прощание со скончавшимся Михаилом Горбачевым, первым и единственным президентом СССР, пройдет в субботу, 3 сентября. Об этом со ссылкой на дочь Горбачева сообщил журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) в своем Telegram-канале.
Также Венедиктов назвал место прощания с политиком — оно пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве.