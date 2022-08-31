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Названы дата и место прощания с Горбачевым

Журналист Венедиктов сообщил, что прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Прощание со скончавшимся Михаилом Горбачевым, первым и единственным президентом СССР, пройдет в субботу, 3 сентября. Об этом со ссылкой на дочь Горбачева сообщил журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) в своем Telegram-канале.

Также Венедиктов назвал место прощания с политиком — оно пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве.

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Валерий Розенберг
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