В Москве подорожало жилье премиум-сегмента

Knight Frank Russia: за год жилье делюкс-класса в Москве подорожало на девять процентов

За год недвижимость делюкс-сегмента в Москве подорожала на девять процентов, до 2,08 миллиона рублей за квадратный метр. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Knight Frank Russia.

В данный момент средняя стоимость объекта делюкс-класса в столице составляет 334 миллиона рублей, максимальная доходит до нескольких миллиардов рублей. За первые семь месяцев 2022 года в премиум-сегменте заключили около 100 сделок.

По словам экспертов, первое полугодие отмечалось довольно высоким уровнем девелоперской активности. В результате этого объем предложения относительно 2021 года к концу июля 2022 года увеличился на 29 процентов, до 530 квартир и апартаментов, суммарная площадь которых составила 85 тысяч «квадратов». Большая часть подобных элитных объектов расположена в районах Центрального административного округа Москвы, за исключением Раменок, в домах клубного типа.

В августе аналитики агентства Intermark Real Estate (бывший Savills в России) сообщили, что Пресненский район стал абсолютным лидером в ЦАО по количеству сделок с элитным жильем по итогам первых шести месяцев 2022 года. Доля продаж в Пресненском районе от общего числа составила 36 процентов — на 11 процентов больше, чем в аналогичный период 2021 года.