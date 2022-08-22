Названы самые популярные районы Москвы с элитным жильем

Пресненский район стал абсолютным лидером в ЦАО по количеству сделок с элитным жильем

Пресненский район Москвы стал абсолютным лидером среди районов Центрального административного округа (ЦАО) столицы по спросу на элитное жилье по итогам первых шести месяцев 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства Intermark Real Estate (бывший Savills в России).

Доля продаж в Пресненском районе от общего числа сделок составила 36 процентов — на 11 процентов больше, чем в аналогичный период 2021 года. При этом год назад первое место с Пресненским районом делили Хамовники, однако по итогам первых шести месяцев 2022-го они не попали в тройку лидеров по продажам элитной недвижимости.

Второе место в списке самых популярных районов столицы для покупки элитного жилья досталось Якиманке с показателем в 19 процентов. Третьим районом по количеству сделок с элитным жильем эксперты назвали Тверской — его доля среди всех центральных локаций составила 12 процентов. Намеченная по итогам первого полугодия 2022 года тенденция относительно первых трех районов-лидеров в ЦАО сохраняется и в августе.

Специалисты рассказали, что причиной резкого роста спроса на элитную недвижимость в Пресненском районе стало увеличение числа в нем высокобюджетных проектов, а также его развитие девелоперами, в результате которого предложение квартир стало разнообразным. В данный момент в Пресненском районе есть семь элитных жилых комплексов с 457 объектами, доступными к покупке — это максимальный показатель среди всех районов Москвы.

В августе аналитики Skolkovo Realty пришли в выводу, что москвичи массово устремились жить в центре города. Согласно их данным, в седьмом месяце 2022 года спрос на строящееся жилье в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) повысился на 26,74 процента относительно июня.