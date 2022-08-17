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Москвичи массово устремились жить в центре города

Skolkovo Realty: в июле 2022 года спрос на строящееся жилье в ЦАО повысился на 26,74%

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В июле 2022 года спрос на строящееся жилье в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) повысился на 26,74 процента относительно июня. О том, что москвичи массово устремились жить в центре города, «Ленте.ру» сообщили аналитики Skolkovo Realty.

Спрос на новостройки в центре столицы растет три месяца подряд. Несмотря на наблюдаемый рост показателей, интерес к приобретению строящегося жилья в ЦАО в седьмом месяце 2022 года был на 8,79 процента ниже, чем годом ранее. При этом относительно июля 2020 наблюдалась положительная динамика, которая составила 4,3 процента.

В период с января по июль 2022-го интерес к покупке жилья в строящихся домах в центре Москвы оказался на 30,36 процента ниже, чем в аналогичный период 2021-го. Падение относительно первых семи месяцев 2020 года составило 10,14 процента.

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В августе текущего года на первичном рынке в ЦАО представлено 1576 квартир и апартаментов. Больше всего доступных для покупки квартир находится в Пресненском районе, где представлено 566 объектов. Единственный район столицы, где нет предложений — Мещанский.

Кроме того, из указанного числа объектов в ЦАО 271 квартира и апартамент готовы к заселению. Районом-лидером по количеству квартир в готовых домах стал Пресненский — там представлено 125 таких лотов. Эксперты отметили, что подобных квартир и апартаментов нет в домах Мещанского и Красносельского районов.

В июле аналитики Skolkovo Realty пришли к выводу, что москвичи отвернулись от элитного жилья в центре города. По их данным, к концу первого полугодия 2022 года количество сделок с элитным жильем в ЦАО столицы снизилось на треть.

Полина Кислицына
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