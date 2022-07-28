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Москвичи отвернулись от элитного жилья в центре

Savills: количество сделок с элитным жильем в ЦАО Москвы снизилось на треть

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

К концу первого полугодия 2022 года в Москве снизился спрос на элитное жилье в Центральном административном округе (ЦАО) — количество сделок уменьшилось на треть. О том, что жители столицы фактически отвернулись от подобных объектов в центре, говорится в исследовании компании Savills, сообщает РБК.

За первые шесть месяцев текущего года в центре столицы заключили 437 сделок с премиальным жильем. За пределами ЦАО показатель достиг 487 сделок, что на 61 процент больше, чем в аналогичный период 2021 года. В общей сложности за указанный период на рынке элитного жилья Москвы заключили 924 сделки.

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Подобную динамику эксперты объяснили снижением предложения элитных новостроек в ЦАО и увеличением показателя за пределами района. «В центре уже достаточно сложно найти участки под масштабную застройку, выбор складывается из небольших участков либо возможностей для реконструкции, тогда как ближайшие районы к центру — Дорогомилово, Раменки, Гагаринский, Донской, Даниловский — такие возможности еще предоставляют», — объяснили в Savills.

Ранее аналитики консалтинговой компании Knight Frank выяснили, что во втором квартале 2022 года жилье для богатых в старой Москве подешевело — средняя стоимость одного квадратного метра в элитных новостройках снизилась на 9 процентов, до 1,45 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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