В Крыму оценили заявления Киева о «деоккупации» полуострова

Глава Крыма Аксенов назвал дымовой завесой заявления Киева о «деоккупации» полуострова

Заявления украинских властей о подготовке маршрутов эвакуации населения Крыма при его «деоккупации» являются дымовой завесой, которая должна скрыть военную катастрофу. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, власти Украины таким образом создают у населения страны ощущение, что «не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят».

«Эвакуаторы хреновы. Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений», — написал в блоге политик. Он добавил, что даже в том случае, если линия фронта будет отодвинута к польской границе, власти Украины будут об этом сообщать и оттуда.

До начала спецоперации России на территории Украины вице-премьер Ирина Верещук заявляла, что надеется вернуть Крым и Донбасс «мягкой силой». «Деоккупация — это наша армия, это другая стратегия», — подчеркнула она, добавив, что процесс займет меньше 25 лет.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором это решение поддержало подавляющее большинство проголосовавших жителей региона. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали присоединение полуострова к России аннексией. Москва отвергла эти обвинения и настояла, что процедура соответствовала нормам международного права.