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В России откроют полигон для испытаний беспилотников

НТИ: в России откроют полигон для испытаний беспилотных авиационных систем

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В России откроют полигон для беспилотных авиационных систем (БАС), где разработчики смогут проводить летные испытания дронов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Приемочные, финальные испытания проходили с 11 по 31 июля. В ходе испытаний была проверена работа программно-аппаратного комплекса и выработан единый подход к дальнейшей эксплуатации полигона. Мы приглашали на полигон разработчиков БАС для проведения испытаний и сертификации, а также стартапы, которые разрабатывают решения в области беспилотных авиационных систем. В ближайшее время пройдут приемочные комиссии контрольных точек», — сказала исполняющая обязанности руководителя проекта «Полигон БАС» Елена Чернявская.

По ее словам, свою работу полигон начнет уже в этом году.

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В НТИ отметили, что «Полигон БАС» включает цифровую платформу и собственно летный полигон, расположенный в районе аэродрома Орловка в 160 километрах от Москвы.

В июле американский журнал The National Interest написал, что Россия превосходит Украину по количеству разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Иван Потапов
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