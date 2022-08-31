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В Кремле высказались о возобновлении переговоров по ДСНВ

Представитель Путина Песков заявил, что переговоры по ДСНВ должны проходить без одолжений

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Переговоры по замене договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) должны проходить без каких-либо одолжений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Согласно высказыванию официального представителя Кремля, российские дипломаты уже ведут работу на этом направлении. Песков отметил, что со стороны США также есть сигналы о возобновлении переговоров.

Ранее в Госдепе США заявили, что диалог с Россией по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация»

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон так уменьшила свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

29 января 2021 года, вскоре после назначения президентом США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет без изменений. Предыдущая администрация США откладывала подписание соглашения, что ставило под угрозу систему стратегической стабильности.

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Валерий Розенберг
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