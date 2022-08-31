В Эстонии попросили освободить компании от антироссийских санкций

28 эстонских компаний попросили освободить компании от антироссийских санкций

28 эстонских компаний просят временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза, чтобы освободить их от антироссийских санкций. Об том пишет РИА Новости.

В рамках акции ЕС против России после начала спецоперации в Эстонии надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

В августе вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил о том, что россияне рискуют потерять недвижимость в стране из-за санкций. Политик отметил, что, если у собственника из-за санкций появятся долги в стране, это может привести в потере недвижимости. При этом россияне больше не могут оплачивать коммунальные счета, так как эстонские банки перестали принимать платежи из России.