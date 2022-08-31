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В Эстонии попросили освободить компании от антироссийских санкций

28 эстонских компаний попросили освободить компании от антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

28 эстонских компаний просят временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза, чтобы освободить их от антироссийских санкций. Об том пишет РИА Новости.

В рамках акции ЕС против России после начала спецоперации в Эстонии надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

В августе вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил о том, что россияне рискуют потерять недвижимость в стране из-за санкций. Политик отметил, что, если у собственника из-за санкций появятся долги в стране, это может привести в потере недвижимости. При этом россияне больше не могут оплачивать коммунальные счета, так как эстонские банки перестали принимать платежи из России.

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Марина Совина
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