Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в европейской стране

МВД Эстонии: россияне рискуют потерять недвижимость в стране из-за санкций

Граждане России рискуют потерять свою недвижимость в Эстонии из-за визового запрета. Об этом предупредил вице-канцлер МВД европейской страны Вейко Коммусаар, передает РИА Новости.

С 18 августа Эстония запретила въезд россиянам с полученной в стране шенгенской визой, если целью посещения является туризм, бизнес, спорт или культура. Визу также не могут оформить те, кто имеет в Эстонии недвижимость.

Коммусаар отметил, что, если у собственника из-за санкций появятся долги в Эстонии, это может привести в потере недвижимости. Россияне больше не могут оплачивать коммунальные счета, так как эстонские банки перестали принимать платежи из России. По словам вице-канцлера, Эстония не планирует смягчать последствия.

Согласно данным МВД, гражданам России принадлежит более 41 тысячи объектов в Эстонии. Коммуссар заявил, что большое количество принадлежащей россиянам недвижимости в стране — риск для безопасности страны. Он считает, что нужно ввести ограничение на покупку недвижимости для граждан стран, не входящих в Евросоюз.

В июле в России назвали заморозку недвижимости россиян в Черногории воровством. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти страны приняли такое решение ради ускоренного вступления в Евросоюз.