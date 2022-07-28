В Госдуме назвали заморозку недвижимости россиян в Черногории воровством

Депутат Белик назвал заморозку недвижимости россиян в Черногории воровством

Власти Черногории заморозили недвижимость россиян ради ускоренного вступления в Евросоюз. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, его слова передают «Известия».

По словам Белика, Черногория намеренно проводит санкционную политику, которую одобрят западные страны. «Замораживать купленную россиянами недвижимость, прикрываясь санкциями, теоретически означает соответствовать требованиям Евросоюза и поддерживать антироссийскую повестку», — пояснил депутат, назвав действия страны воровством.

Белик отметил, что замораживая недвижимость Черногория вредит собственной экономике. Таким образом страна лишится инвестиций, обеспечиваемых российскими гражданами и компаниями.

В июне в Германии впервые конфисковали недвижимость россиян из-за санкций. Один из депутатов Госдумы лишился трех квартир в Мюнхене, также были арестованы его банковские счета. По данным прокуратуры, он и его супруга получали деньги от сдачи жилья в аренду. Ежемесячно паре поступало от арендаторов около 3,5 тысячи евро.