В США заявили об ошибочной вере Горбачева в обещания США

Экс-сотрудник Рейгана Робертс: Горбачев ошибочно верил в обещания США о нерасширении НАТО

Бывший помощник министра финансов США Пол Робертс напомнил, что Вашингтон обещал бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток. Российский политик не понимал, что следующий американский лидер способен отказаться от заявлений предыдущего, сообщает РИА Новости.

Робертс заявил об ошибочной вере Горбачева в обещания о нерасширении НАТО на Восток. Это стало промахом в деятельности политика.

«Ошибкой Горбачева было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало», — заявил экс-сотрудник администрации президента Рональда Рейгана.

По словам Робертса, администрация нынешнего главы США Джо Байдена начинает новую холодную войну, которую администрация Билла Клинтона запустила вместо законченной Горбачевым и Рейганом. «Терпимость Кремля к заявленным агрессивным намерениям Запада против России удивляет. Как может кто-то в Кремле верить словам Вашингтона?» — удивился он.

Рейган осознавал величие Горбачева и стремился к завершению холодной войны, невзирая на противодействие ЦРУ и военного комплекса. Пот этом американский лидер не ожидал, что СССР распадется. Госсекретарь при администрации Рейгана Джеймс Бейкер лично заверял Горбачева, что при воссоединении Германии НАТО ни на дюйм не двинется на Восток.

«Ни малейших сомнений в этом, несмотря на отрицание американских неоконсерваторов и чиновников администрации Клинтона», — подчеркнул Робертс.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа. Как уточнили в Центральной клинической больнице, он скончался на 92-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, у политика были проблемы с почками. Он находился в спецотделении медицинского учреждения. Накануне смерти Горбачев приехал в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

