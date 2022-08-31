Модель захотела бикини по фигуре и разбогатела на создании бренда купальников

Модель Мэдисон Мартина из США создала бренд купальников Kamari Swim и разбогатела

Модель Мэдисон Мартина из США создала бренд купальников Kamari Swim и разбогатела. Интервью с девушкой приводит Daily Star.

24-летняя американка рассказала, что идея о запуске собственной линии одежды пришла к ней, когда она была манекенщицей в компании по производству бикини. Девушка отметила, что в тот момент не смогла подобрать себе фасон по фигуре. «Я знаю, как трудно найти купальник, который позволял бы вам свободно двигаться и чувствовать себя при этом комфортно и сексуально», — заявила собеседница издания, также сотрудничавшая с такими марками, как Guess, Pretty Little Thing и Fashion Nova.

Отмечается, что бренд девушки, основанный в апреле 2022 года, в том числе привлек внимание популярной блогерши Таны Монжо и диджея и манекенщицы Чарли Джордан, а модель плюс-сайз Стефани Виада появилась в изделии ее марки на обложке журнала Playboy. Мартина указала, что ей удалось заключить несколько успешных сделок, однако не раскрыла точную сумму своего заработка. «Я каждый день стараюсь узнать что-то новое и ищу способы совершенствоваться. (...) Хочу чтобы любой тип фигуры хорошо смотрелся в каждом из моих бикини», — заключила она.

Ранее в августе сообщалось, что блогерша с никнеймом nickieshairbeauty выбрала работу мастера маникюра вопреки насмешкам и стала миллионершей. Девушка рассказала, что ей пришлось столкнуться с неодобрением со стороны окружающих, когда она сообщила о своем решении освоить профессию мастера ногтевого сервиса. Однако автор видео заявила, что ей удалось достичь успеха в выбранной области и со временем ее минимальный годовой доход начал составлять 50,4 тысячи фунтов стерлингов (примерно 3,6 миллиона рублей).