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Девушка выбрала работу мастера маникюра вопреки насмешкам и стала миллионершей

Блогерша nickieshairbeauty стала мастером маникюра и заработала миллионы рублей в год

Фото: unsplash

Блогерша с никнеймом nickieshairbeauty выбрала работу мастера маникюра вопреки насмешкам и стала миллионершей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что ей пришлось столкнуться с неодобрением со стороны окружающих, когда она сообщила о своем решении освоить профессию мастера ногтевого сервиса. «Мне говорили: "Ты не сможешь хорошо зарабатывать, будучи маникюршей, иди займись нормальным делом"», — призналась юзерша.

Однако автор видео заявила, что ей удалось достичь успеха в выбранной области и со временем ее минимальный годовой доход начал составлять 50,4 тысячи фунтов стерлингов (примерно 3,6 миллиона рублей). «Не позволяйте никому говорить вам, что вы занимаетесь несерьезной работой», — призвала nickieshairbeauty.

В июле сообщалось, что жительница Джорджии, США, Миара Эмони освоила технику наращивания ресниц и стала миллионершей. Так, 26-летняя американка потратила на обучение данному ремеслу накопленные ею 375 долларов (около 23,8 тысячи рублей). Окончив курс, девушка начала применять свои умения на практике в родном городе Атланте, где затем открыла бьюти-студию. Впоследствии Эмони расширила бизнес, основав компанию The Lash Vault.

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Алина Гостева
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