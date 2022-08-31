Двое россиян получили срок за осквернение Вечного огня

Двое мужчин получили срок за осквернение Вечного огня в Ставропольской области

Двое мужчин получили срок за осквернение Вечного огня в Ставропольской области: их приговорили к 2 и 2,5 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

В ведомстве уверены, что все началось с видеозаписи, которая была сделана 26 марта и быстро стала «вирусной» в соцсетях. На ней видно, как мужчины стоят у вечного огня, в какой-то момент один из них справил в него малую нужду. Также фигуранты бросали в огонь цветы, возложенные рядом, и пытались задуть пламя.

Ранее в Улан-Удэ задержали молодого человека по подозрению в осквернении Вечного огня в парке «Мемориал Победы». По версии следствия, мужчина потушил пламя водой из бутылки. Случившееся зафиксировала система видеонаблюдения.