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В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

В Улан-Удэ задержали молодого человека, погасившего Вечный огонь водой

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Улан-Удэ задержали молодого человека по подозрению в осквернении Вечного огня в парке «Мемориал Победы». Об этом пишет региональный главк Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел 3 августа вечером. По версии следствия, молодой человек вместе со знакомым подошли к Вечному огню, после чего один из них потушил пламя водой из бутылки. Случившееся зафиксировала система видеонаблюдения. После произошедшего один из нарушителей вышел из поля зрения камер, а его друг скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Как сообщает СК, задержанным оказался 19-летний юноша, которого в ближайшее время планируют допросить. Его дом уже обыскали и изъяли некоторые вещи и документы. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на три года.

Ранее в Бурятии начался розыск преступников, потушивших Вечный огонь. До этого, в июне, полиция расследовала акт вандализма в Калининграде, когда неизвестные пожарили курицу на Вечном огне.

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Варвара Кузьмина
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