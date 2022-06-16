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Неизвестные вандалы пожарили курицу на Вечном огне в Калининграде

Полиция ищет вандалов, которые пожарили курицу на Вечном огне в Калининграде

Фото: группа во ВКонтакте «Настоящий Калининград»

Неизвестные вандалы пожарили курицу на Вечном огне у калининградского мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны — злоумышленников ищет полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в сети появились фото мемориала после действий вандалов — кто-то разложил вокруг Вечного огня тушки птиц. И полиция, и Следственный комитет России (СКР) изучают случившееся. По данным силовиков, мемориал воздвигнут в честь погибших при штурме Кенигсберга.

Ранее сообщалось, что на Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь в поселке Ноглики на севере острова. По данным полиции, утром 27 мая фигурант бросил свою куртку на мемориальный комплекс, одежда загорелась и огонь повредил часть объекта.

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