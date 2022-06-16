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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса

Глава СКР велел возбудить дело против вандалов за осквернение Вечного огня в Калининграде
Начало событий в новости Неизвестные вандалы пожарили курицу на Вечном огне в Калининграде

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин велел начать расследование в связи с осквернением Вечного огня на мемориале Великой Отечественной войны в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки найти причастных к совершению преступления. Расследование дела будет контролировать центральный аппарат ведомства.

СКР в результате мониторинга интернета обнаружил публикацию о том, что вандалы пожарили курицу на Вечном огне, тем самым осквернив калининградский мемориал. В ведомстве предоставили видео.

На кадрах виден мемориал, который привели в порядок после нашествия вандалов.

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Екатерина Власова
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